Dólar tem leves oscilações ante real de olho em reunião do Fed

São Paulo – O dólar operava com leves oscilações ante o real nesta quarta-feira, com os investidores aguardando o desfecho do encontro de política monetária do Federal Reserve, nesta tarde, à procura de pistas sobre novo aumento de juros e redução do balanço patrimonial.

Às 10:12, o dólar recuava 0,11 por cento, a 3,1328 reais na venda, depois de fechar a terça-feira praticamente estável. O dólar futuro tinha baixa de cerca de 0,10 por cento.

“As apostas sobre um eventual aumento do juro ainda este ano aumentaram após os últimos dados inflacionários do país que ganharam força”, lembrou a Advanced Corretora em relatório a clientes.

Os investidores buscam pistas sobre nova elevação dos juros em dezembro que, se confirmada, será a terceira neste ano. Além disso, estão à caça de sinais sobre o início da redução programada de sua carteira de 4,2 trilhões de dólares em bônus e títulos lastreados em hipotecas.

A chair do banco central norte-americano, Janet Yellen, dará entrevista após o encontro e poderá trazer mais esclarecimentos aos agentes.

“A principal prioridade do Fed é encerrar seu balanço sem impactar os mercados financeiros”, destacou o estrategista-chefe de câmbio do banco suíço Julius Baer, David Kohl, em .

No exterior, o dólar tinha leve baixa ante uma cesta de moedas no exterior, e cedia com mais firmeza ante divisas emergentes, como os pesos chileno, mexicano e rand sul-africano.

Internamente, os investidores também estavam de olho no Supremo Tribunal Federal (STF), que decide nesta quarta-feira a possibilidade de “travar” a denúncia feita pelo ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer.

O Banco Central fará novo leilão de swap cambial tradicional –equivalente à venda futura de dólares– para rolagem do vencimento de outubro. A oferta será de até 12 mil contratos.