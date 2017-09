Dólar tem leves oscilações ante real à espera de reunião do Fed

São Paulo – O dólar operava com leves oscilações ante o real nesta segunda-feira, com os investidores à espera do desfecho do encontro de política monetária do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, em um dia sem a perspectiva de divulgação de indicadores que possam dar uma orientação firme ao mercado.

Às 10:02, o dólar avançava 0,10 por cento, a 3,1173 reais na venda, após terminar a última sexta-feira com leve baixa, a 3,1147 reais. O dólar futuro tinha alta de 0,14 por cento.

“O mercado deve permanecer em compasso de espera até a reunião do comitê de política monetária do Fed”, disse a corretora Coinvalores em relatório, referindo-se ao anúncio da decisão na quarta-feira.

No exterior, o dólar ronda a estabilidade ante uma cesta de moedas e apresenta ganhos contra divisas de emergentes, como o rand sul-africano, a lira turca e o peso mexicano.

Os investidores buscarão na decisão do Fed pistas sobre se a taxa de juros norte-americana pode aumentar de novo até o fim do ano. As expectativas são de que o banco central anuncie planos para a redução de seu balanço patrimonial, em mais um passo na direção da normalização da política monetária, mas mantenha a taxa de juros.

“Apesar de não haver expectativas de mudança na taxa de juros do país, o Fed pode dar detalhes sobre a possível reversão de seu balanço patrimonial e atualizar a discussão sobre os reais riscos de inflação no médio prazo”, explicou a Correparti Corretora em relatório.

O cenário político doméstico também seguia no foco, depois que a defesa do presidente Michel Temer pediu ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que devolva a denúncia oferecida pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para a Procuradoria-Geral da República.

O Banco Central fará nesta segunda-feira novo leilão de swap cambial tradicional –equivalente à venda futura de dólares — para rolagem do vencimento de outubro. A oferta será de até 12 mil contratos.