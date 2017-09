Dólar tem leve oscilação ante real de olho em ação contra Temer

São Paulo – O dólar registrava leves oscilações ante o real, com os investidores aguardando a leitura da denúncia contra o presidente Michel Temer no plenário da Câmara dos Deputados e avaliando como isso influenciará o andamento da reforma da Previdência.

Às 10:15, o dólar avançava 0,02 por cento, a 3,1282 reais na venda, depois de encerrar a última semana a 3,1276 reais, com recuo de 0,53 por cento na sexta-feira. O dólar futuro tinha elevação de 0,05 por cento.

“O início da tramitação da segunda denúncia contra Michel Temer deverá catalisar as atenções do mundo político, devendo paralisar os trabalhos no Congresso pelas próximas três semanas”, destacou a SulAmérica Investimentos em relatório,acrescentando que isso pode prejudicar a tramitação da reforma da Previdência.

A nova denúncia contra Temer o acusa de liderar uma organização criminosa e de obstrução de Justiça, e deve ser lida no plenário da Câmara ainda nesta segunda-feira.

Em seguida, o presidente será notificado e então começa a correr o prazo, na Comissão de Constituição e Justiça, para a apresentação da defesa e do parecer do deputado que for escolhido como relator. Só após passar pela CCJ é que a peça acusatória segue ao plenário.

Cabe à Câmara dos Deputados decidir se autoriza o Supremo Tribunal Federal a analisar a denúncia para decidir sobre sua eventual aceitação.

Também seguem no foco dos operadores as negociações sobre o programa de renegociação de dívidas de empresas, o Refis, cujo prazo acaba na sexta-feira. Executivo e Legislativo ainda não chegaram a um acordo e há o risco de o governo deixar a medida caducar.

No exterior, o dólar operava com alta ante uma cesta de moedas, em meio ao recuo do euro com realização de lucros após o resultado das eleições alemãs na véspera.

Merkel conquistou o quarto mandato no domingo, mas terá que construir uma coalizão difícil para formar um governo depois que seus conservadores perderam apoio diante do partido anti-imigração Alternativa para a Alemanha (AfD).

O dólar também subia ante divisas de países emergentes, como os pesos chileno e mexicano.

“O mercado está um pouco de lado, olhando lá fora, mas ainda engatando ritmo”, afirmou um profissional de câmbio de uma corretora.

O Banco Central fará novo leilão de swap cambial tradicional –equivalente à venda futura de dólares– para rolagem do vencimento de outubro. A oferta será de até 12 mil contratos.