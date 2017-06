Dólar tem leve baixa e se aproxima de R$3,20

São Paulo – O dólar trabalhava com leves baixas nesta quinta-feira, com investidores testando o patamar de 3,20 reais e ainda de olho nos desdobramentos da crise política que atingiu o governo de Michel Temer, mas apostando que as reformas ainda vão sair do papel.

Às 11:58, o dólar recuava 0,20 por cento, a 3,2299 reais na venda, após bater 3,2152 reais na mínima do dia. O dólar futuro DOLc1 era negociado praticamente estável.

“Há forte resistência (ao dólar) ao redor de 3,20 reais. Com os preços baixos das commodities, indefinição política, o dólar perto desse patamar é barato”, afirmou o diretor da consultoria de valores mobiliários Wagner Investimentos, José Faria Júnior. “Temos recomendado compra nesse patamar”.

Temer está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por crime, entre outros, de corrupção passiva, o que levou a pedidos de impeachment contra ele no Congresso Nacional. O mercado financeiro acredita que, mesmo que o presidente perca seu mandato, as reformas da Previdência e trabalhista serão aprovadas pelos parlamentares.

As leves oscilações do dólar nesta sessão também eram atribuídas a um ambiente mais calmo, com notícias um pouco mais positivas, como o fato de o Brasil ter crescido 1 por cento no trimestre passado e saído da recessão.

Além disso, o Banco Central sinalizou na véspera, ao reduzir a Selic em 1 ponto percentual, a 10,25 por cento ao ano, que vai desacelerar o passo e cortar menos a taxa básica de juros daqui para frente.

“A sinalização do BC de que vai cortar menos os juros teve alguma influência, se não para entrar dólares, mas pelo menos para não sair”, afirmou Faria Júnior.

Ao reduzir menos a taxa básica de juros, o Brasil mantém seu potencial para atrair investidores de for atrás de melhores ganhos financeiros.

Além disso, alguns investidores estavam se desfazendo de posições compradas (que apostam na alta da moeda), montadas depois que eclodiu a crise política.

O BC não anunciou qualquer intervenção para o mercado de câmbio para esta sessão, por ora. Em julho, vencem 6,939 bilhões de dólares em swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares.