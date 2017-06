Dólar sobe ante real com atenções voltadas a julgamento no TSE

São Paulo – O dólar trabalhava em alta ante o real nesta quinta-feira, com os investidores acompanhando de perto o terceiro dia de julgamento da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sem tirar o olho de eventos importantes no exterior.

Às 10:27, o dólar avançava 0,29 por cento, a 3,2817 reais na venda, depois de terminar a quarta-feira com leve baixa de 0,13 por cento. O dólar futuro tinha alta de 0,50 por cento.

“Nesse momento, o mercado está acreditando que o presidente Michel Temer fica no cargo. E, nesse caso, ele ganha um fôlego que pode resultar em apoio para aprovar as reformas”, disse o diretor da mesa de câmbio da corretora MultiMoney, Durval Correa.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou nesta quinta-feira o terceiro dia de julgamento da chapa Dilma-Temer. Na véspera, o TSE encerrou os trabalhos com a conclusão do voto do relator do processo, ministro Herman Benjamin, apenas no que se refere às preliminares — questões processuais que antecedem o mérito do processo propriamente dito.

O mercado financeiro vinha adotando um cenário de queda de Temer, mas começaram a aparecer algumas avaliações de que o presidente pode concluir o seu mandato, até o fim de 2018.Entretanto, a cautela ainda prevalece.

“A avaliação é de que o desfecho da crise é imprevisível. Em meio ao imbróglio, as bancadas do PSDB na Câmara e no Senado decidiram esperar o desfecho no Tribunal para definir se desembarcam do governo”, destacou a Advanced Corretora em relatório.

O exterior também matinha o mercado doméstico em alerta nesta chamada “Quinta-feira da Tripla Ameaça”, com os investidores de olho nas eleições gerais no Reino Unido e depoimento do ex-diretor do FBI em comissão do Senado norte-americano, além da decisão de política monetária do BCE.

O dólar subia ante uma cesta de moedas e operava misto ante divisas emergentes, em alta ante o rand e leve baixa ante o peso mexicano.

O BC realizará nesta sessão mais um leilão de até 8,2 mil swaps cambiais tradicionais –equivalente à venda futura de dólares– para rolagem dos contratos que vencem julho.