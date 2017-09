Dólar sobe 0,67% com investidores à espera de reunião do Fed

São Paulo – O dólar terminou a segunda-feira em alta ante o real, em sintonia com o comportamento da moeda no exterior e à espera do desfecho do encontro de política monetária do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, num dia de agenda esvaziada.

O dólar avançou 0,67 por cento, a 3,1356 reais na venda, depois de oscilar entre a mínima de 3,1089 reais e a máxima de 3,1371 reais. O dólar futuro tinha alta de cerca de 0,80 por cento.

“O mercado deve permanecer em compasso de espera até a reunião do comitê de política monetária do Fed”, disse a corretora Coinvalores em relatório, referindo-se ao anúncio da decisão na quarta-feira.

No exterior, o dólar tinha pequeno avanço ante uma cesta de moedas e apresentava ganhos firmes contra divisas de emergentes, como o rand sul-africano, a lira turca e o peso mexicano.

Os investidores buscarão na decisão do Fed pistas sobre um novo aumento da taxa de juros norte-americana ainda este ano. As expectativas são de que o banco central anuncie planos para a redução de seu balanço patrimonial, em mais um passo na direção da normalização da política monetária, mas mantenha a taxa de juros.

“Apesar de não haver expectativas de mudança na taxa de juros do país, o Fed pode dar detalhes sobre a possível reversão de seu balanço patrimonial e atualizar a discussão sobre os reais riscos de inflação no médio prazo”, explicou a Correparti Corretora em relatório.

O cenário político doméstico também seguiu no foco, depois que a defesa do presidente Michel Temer pediu ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que devolva a denúncia oferecida pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para a Procuradoria-Geral da República.

O BC vendeu integralmente a oferta de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional –equivalentes à venda futura de dólares– no primeiro leilão para rolagem do vencimento de outubro. Desta forma, até agora já foram rolados 1,2 bilhão de dólares do total de 9,975 bilhões de dólares que vencem no mês que vem.