Dólar sobe 0,48% seguindo exterior após decisão Fed

São Paulo – O dólar terminou a quinta-feira em alta e perto dos 3,15 reais, influenciado pela valorização da moeda ante divisas de emergentes no exterior um dia depois de o banco central norte-americano ter ampliado as expectativas de novo aumento de juros no país ainda este ano.

O dólar avançou 0,48 por cento, a 3,1444 reais na venda. Na mínima, a moeda marcou 3,1258 reais e, na máxima, 3,1475 reais. O dólar futuro subia 0,30 por cento.

“A força do Fed prevaleceu sobre o otimismo interno, num movimento de correção que seguiu o exterior, mas esse otimismo deve continuar”, avaliou um profissional da mesa de câmbio de uma corretora nacional.

Duas notícias contribuíram para esse viés positivo para o mercado local: a trajetória benigna dos índices de inflação, após o IPCA-15 mais baixo do que o previsto em setembro, e também as projeções de inflação favoráveis à frente apresentadas no Relatório Trimestral do Banco Central, ambos divulgados nesta quinta-feira.

“Há uma conjuntura favorável na esfera econômica, deixando a moeda mais resiliente”, reforçou o presidente do correspondente cambial Remessa Online, Fernando Pavani.

No cenário externo, o dólar caía ante uma cesta de moedas, depois de ter atingido a máxima de dois meses na véspera após o Federal Reserve, banco central norte-americano, ter ampliado as expectativas de alta de juros este ano.

A realização chegou a ser interrompida momentaneamente após os dados de auxílio-desemprego. Mas o dólar seguiu em alta ante moedas emergentes, como os pesos chileno e mexicano.

Mais juros tendem a atrair de volta aos EUA recursos aplicados hoje em outras praças, como a brasileira.

Os investidores também mantiveram o olho na cena política nacional, com a decisão do Supremo Tribunal Federal de vetar pedido da defesa do presidente Michel Temer para barrar o envio imediato da denúncia feita contra ele para a Câmara dos Deputados.

Por 10 votos a 1, os ministros confirmaram a decisão favorável ao encaminhamento da acusação à Casa.

“Existe um consenso de que o Congresso não vai aceitar a segunda denúncia (contra Temer)”, avaliou Pavani.

O BC vendeu integralmente a oferta de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional –equivalentes à venda futura de dólares– no leilão para rolagem do vencimento de outubro. Desta forma, até agora já foram rolados 3,0 bilhões de dólares do total de 9,975 bilhões de dólares que vence no mês que vem.