Dólar sobe 0,29% com movimento de correção

São Paulo – O dólar fechou em alta frente ao real nesta terça-feira, com movimento de correção após ter ido à casa de 3,08 reais na mínima do dia e atrair importadores, e com temores dos investidores de que a reforma da Previdência possa sofrer ainda mais alterações e perder eficácia no ajuste fiscal do país.

O dólar avançou 0,29 por cento, a 3,1134 reais na venda, após chegar a 3,0882 reais na mínima da sessão. Na véspera, a moeda norte-americana já havia despencado mais de 1 por cento.

O dólar futuro tinha alta de cerca de 0,50 por cento no final da tarde.

“O dólar abaixo de 3,09 reais atraiu compradores”, afirmou o superintendente da Correparti Corretora, Ricardo Gomes da Silva.

Durante boa parte do pregão, a moeda norte-americana trabalhou em baixa ante o real influenciada pelo cenário externo e com expectativas positivas sobre a aprovação da reforma da Previdência, sobretudo após o governo ter fechado acordo com a base aliada para diversas mudanças na proposta original.

No entanto, uma forte manifestação de policiais em frente ao Congresso Nacional durante a tarde contra a reforma da Previdência, considerada essencial para colocar as contas públicas do país em ordem, acendeu a luz amarela nos mercados.

“(A manifestação) contra a reforma também influenciou na alta do dólar, já que coloca pressão nos congressistas”, comentou o operador da Advanced Corretora, Alessandro Faganello, destacando que isso pode significar novas mudanças no texto.

O texto final da reforma da Previdência foi praticamente fechado nesta terça-feira, dependendo de pequenos detalhes que serão acertados pelo governo com a base aliada, e prevê idade mínima para aposentadoria menor para mulheres e trabalhadores diferenciados e menos tempo de contribuição para receber a aposentadoria integral a que cada um tem direito.

O parecer do deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), relator do tema, será lido na manhã seguinte na comissão especial.

O Banco Central vendeu nesta sessão todo o lote de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares. Com isso, já rolou 1,6 bilhão de dólares do total de 6,389 bilhões de dólares que vencem em maio.