Dólar segue exterior e cai pelo terceiro dia seguido ante real

São Paulo – O dólar operava em queda ante o real pela terceira sessão consecutiva nesta quinta-feira, novamente acompanhando o desempenho no exterior e em dia de recuperação dos preços das commodities, com os investidores ainda tendo como pano de fundo o otimismo com o andamento da reforma da Previdência.

Às 11:42, o dólar recuava 0,18 por cento, a 3,1610 reais na venda, depois de ter marcado a mínima do dia em 3,1492 reais e acumulado queda de 0,91 por cento nos dois pregões anteriores. O dólar futuro tinha baixa de 0,3 por cento.

“O mercado já precificou o desfecho da votação dos destaques (da reforma) e agora está no aguardo da votação em plenário”, resumiu o analista econômico da gestora Rio Gestão, Bernard Gonin.

No início da semana, o governo conseguiu concluir a votação dos destaques à reforma da Previdência em comissão especial da Câmara dos Deputados com a aprovação de apenas um dos dez apresentados, minimizando novas alterações ao texto.

Isso fez os investidores começarem a enxergar força na articulação do governo, que pode conseguir reunir mais do que os 308 votos necessários para aprovar o texto no plenário da Casa. A reformas é considerada fundamental para colocar as contas públicas em ordem.

Com a agenda desta sessão esvaziada, os investidores também estão acompanhando o desempenho do dólar ante outras divisas no exterior e também a valorização dos preços de commodities, como o petróleo.

O dólar trabalhava com leve queda ante uma cesta de moedas e recuava ante divisas de países emergentes e exportadores de commodities, como o rand sul-africano e o peso mexicano.

O Banco Central brasileiro não anunciou intervenção no mercado de câmbio para esta sessão, por ora. Em junho, vencem 4,435 bilhões de dólares em swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares.