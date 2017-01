Dólar ronda estabilidade ante real após 2 sessões de queda

O dólar rondava a estabilidade ante o real nesta quinta-feira, após duas sessões de queda que levaram a moeda norte-americana para perto do patamar de 3,20 reais.

Às 11:13, o dólar recuava 0,14 por cento, a 3,2139 reais na venda

O dólar futuro também operava praticamente estável.

No mínima da sessão, o dólar chegou a recuar para 3,2019 reais. Nas duas últimas sessões, a queda acumulada atingiu 1,93 por cento.

“O dólar já vinha de alguns dias de fortes quedas, acompanhando as notícias do exterior, mas não havia muito fundamento técnico no Brasil para esse movimento”, afirmou o diretor da mesa de câmbio da corretora Multi-Money Durval Correa.

“O mercado também poderia estar forçando um piso de 3,20 reais para ver se o BC atua ou não”, completou.

O Banco Central não anunciou nenhuma intervenção no mercado de câmbio por enquanto, permanecendo de fora desde o dia 13 de dezembro.

No mercado internacional, o dólar se afastava ainda mais da máxima de 14 anos contra uma cesta de moedas.

Uma série de indicadores positivos divulgados nos últimos dias mostrando um desempenho favorável da economia global, principalmente da China, ajudaram no fortalecimento do real ante o dólar.

Nesta quinta-feira, o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) apontou que o crescimento do setor de serviços da China acelerou para a máxima de 17 meses.

Os dados favoráveis da China são positivos para economias emergentes, sobretudo para o Brasil, por se tratar de um importante importador de commodities brasileiras.

(Por Luiz Guilherme Gerbelli)