Dólar recua ante real com dados positivos da China

São Paulo – O dólar recuava ante o real nesta terça-feira, diante de dados favoráveis da China que animavam os investidores pela perspectiva de melhora na economia global e devolvendo parte dos ganhos da véspera, quando subiu 1 por cento.

Às 10:29, o dólar recuava 0,30 por cento, a 3,2720 reais na venda, após ter saltado 1 por cento na sessão anterior. O dólar futuro tinha variação negativa de cerca de 0,60 por cento.

“Os dados positivos da China ajudam o Brasil, sobretudo nas exportações. Os números da balança comercial também vieram bons”, afirmou o sócio-gestor da gestora Leme Investimentos, Paulo Petrassi.

A atividade industrial da China expandiu mais do que o esperado em dezembro diante da demanda acelerando, com a produção alcançando a máxima em quase seis anos, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do Caixin/Markit.

Na véspera, foi divulgado que a balança comercial brasileira encerrou 2016 com superávit recorde de 47,692 bilhões de dólares.

A moeda norte-americana chegou a abrir em alta neste pregão, acompanhando o cenário internacional e chegando à máxima do dia de 3,2931 reais, mas inverteu a tendência. O dólar saltava mias de 1 por cento frente a uma cesta de moedas nesta manhã, chegando a bater a máxima de seis dias.

O Banco Central brasileiro não anunciou nenhuma intervenção no mercado de câmbio por enquanto, estando de fora desde o último dia 13 de dezembro.