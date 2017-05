Dólar recua à espera de ação do BC no câmbio

São Paulo – Após abrir em queda nesta sexta-feira, 19, e recuar até R$ 3,2994 (-2,58%) em meio a uma realização de parte da alta de mais de 8% da véspera e expectativas por mais um leilão hoje de até US$ 2 bilhões em swap cambial novo, o dólar à vista passou a renovar máximas sequenciais até R$ 3,3449 (-1,24%) ainda nos primeiros dez minutos de sessão.

O viés de baixa externo da moeda norte-americana na manhã desta sexta também pesa.

Os investidores, porém, seguem cautelosos com as indefinições políticas envolvendo o presidente Michel Temer e a paralisação das reformas no Congresso Nacional.

Além da operação adicional de swap, o BC realiza o leilão de rolagem do vencimento de junho, no fim da manhã, com oferta de mais US$ 400 milhões no mercado futuro.

Às 9h35 desta sexta-feira, o dólar à vista recuava 2,30%, aos R$ 3,3089. O dólar futuro para junho caía 1,80%, aos R$ 3,3190, no mesmo horário.