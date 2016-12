Dólar oscila perto da estabilidade ante o real com fluxo fraco

São Paulo – O dólar rondava a estabilidade nesta quarta-feira, em mais um dia de volume baixo e com a perspectiva de que o presidente Michel Temer vete o projeto de lei que trata da dívida dos Estados com a União.

A formação da taxa Ptax de final de mês, na quinta-feira, no entanto, pode antecipar alguma movimentação já nesta sessão.

Às 10:11, o dólar recuava 0,05 por cento, a 3,2720 reais na venda. Na véspera, a moeda registrou leve baixa de 0,05 por cento, a 3,2736 reais. O dólar futuro cedia 0,09 por cento nesta manhã.

“Já estamos em ritmo de parar, muitas empresas já deram folgas, o volume deve ser ainda mais fraco nesta sessão”, disse o sócio da Omnix Corretora Vanderlei Muniz.

Em ambiente de baixo volume, poucas operações podem exacerbar as movimentações da moeda.

Internamente, o foco do mercado está na possibilidade de o presidente Michel Temer vetar o projeto de lei que prevê a renegociação das dívidas dos Estados pelo fato de os congressistas terem derrubado as contrapartidas referentes a ajustes fiscais.

A decisão teria sido tomada na véspera em reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, e o interino do Planejamento, Dyogo Oliveira.

“Mesmo indo contra o que foi aprovado no Congresso, acho que não haverá sequelas. Os Estados estão quebrados e a promessa de ajuda, mesmo com contrapartidas, é melhor do que brigar com o governo. É positivo e acho que os Estados vão aceitar”, explicou um operador de uma corretora de câmbio nacional.

O Banco Central não anunciou, por enquanto, nenhuma atuação no mercado de câmbio nesta sessão. A última intervenção aconteceu em 13 de dezembro.

No exterior, a moeda opera sem trajetória única ante outras divisas de emergentes e países ligados a commodities. O dólar subia ligeiramente ante o peso mexicano e cedia ante o rand sul-africano.