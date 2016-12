Dólar opera estável sobre o real com baixo volume de negócios

São Paulo – O dólar operava com leves variações ante o real nesta terça-feira, num dia que deve ser marcado novamente por baixa liquidez em meio às festas de final de ano, mesmo com a volta dos mercados financeiros norte-americanos.

Às 10:03, o dólar avançava 0,06 por cento, a 3,2773 reais na venda, após subir 0,17 por cento no pregão passado. O dólar futuro operava com baixa de cerca de 0,10 por cento.

“(O volume) está bem melhor com a volta do mercado norte-americano, mas vai ficar bem abaixo da média hoje e no restante da semana”, comentou o operador da corretora H.Commcor, Cleber Alessie Machado.

Na véspera, os mercados nos Estados Unidos estiveram fechados pelo feriado do Natal. O dólar deve operar sem tendência definida nesta sessão, a exemplo do que acontecia ante outras divisas no exterior, justamente por causa da agenda esvaziada.

O Banco Central não anunciou qualquer tipo de intervenção no mercado para esta sessão, pelo menos por enquanto. A última atuação do BC aconteceu em 13 de dezembro.