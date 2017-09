Dólar fecha com leve baixa após Fed indicar 3ª alta de juros

São Paulo – O dólar terminou a quarta-feira com pequena baixa ante o real,após o Federal Reserve sinalizar no comunicado de seu encontro de política monetária que ainda espera uma nova alta de juros nos Estados Unidos este ano, a terceira se confirmada.

O dólar recuou 0,21 por cento, a 3,1294 reais na venda, depois de marcar a mínima de 3,1141 reais. Na máxima, após o Fed, atingiu 3,1403 reais. O dólar futuro tinha baixa de cerca de 0,20 por cento.

“O mercado estava vendo o Fed mais cauteloso e ele diluiu o gradualismo”, justificou o operador da corretora H.Commcor Cleber Alessie Machado.

O banco central dos Estados Unidos manteve a taxa de juros inalterada entre 1,00 por cento e 1,25 por cento, mas 11 dos 16 membros acreditam que o nível apropriado seria 0,25 ponto acima até o final do ano, entre 1,25 por cento e 1,50 por cento.

A autoridade monetária também confirmou que começará no mês que vem a reduzir seu balanço patrimonial, como esperado, cortando inicialmente até 10 bilhões de dólares a cada mês do volume de títulos a vencer que reinveste. O balanço soma atualmente 4,2 trilhões de dólares.

Juros mais elevados tendem a atrair aos Estados Unidos recursos hoje aplicados em outras praças, como a brasileira.

No exterior, o dólar abandonou a queda ante uma cesta de moedas e passou a operar com alta firme após a sinalização do Fed, mas operava misto ante divisas emergentes, subindo ante a lira turca e caindo ante o peso chileno.

Internamente, os investidores também trabalharam de olho no Supremo Tribunal Federal (STF), que decide nesta quarta-feira a possibilidade de “travar” a denúncia feita pelo ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer.

O BC vendeu integralmente a oferta de até 12 mil contratos de swap cambial tradicional –equivalentes à venda futura de dólares– no leilão para rolagem do vencimento de outubro. Desta forma, até agora já foram rolados 2,4 bilhões de dólares do total de 9,975 bilhões de dólares que vencem no mês que vem.