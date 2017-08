Dólar fecha agosto com leve alta, mas ainda abaixo de R$3,15

São Paulo – Com os investidores mais otimistas diante do recente avanço de importantes pautas econômicas do governo no Congresso Nacional, o dólar acabou fechando agosto com leve alta, ainda abaixo do patamar de 3,15 reais.

Nesta quinta-feira, o movimento de baixa veio com o cenário externo mais calmo e após a briga pela formação da Ptax internamente, taxa do Banco Central que serve de referência para diversos contratos cambiais.

O dólar recuou 0,40 por cento, a 3,1475 reais na venda, depois de bater 3,1377 reais na mínima do dia. O dólar futuro tinha baixa de cerca de 0,50 por cento no final da tarde.

Em agosto, a moeda norte-americana acumulou leve alta de 0,94 por cento, depois de cair 5,87 por cento em julho. Em meados do mês, chegou a fechar na casa de 3,20 reais e foi perdendo terreno em seguida.

“A moeda (norte-americana) deve continuar operando nos atuais níveis, entre 3,10 reais e 3,20 reais”, afirmou o economista-chefe da corretora BGC Liquidez, Alfredo Barbutti.

O cenário político e econômico no Brasil também continuou no radar e trouxe algum alívio para os investidores. Nesta madrugada, o plenário do Congresso aprovou o texto-base do projeto de lei que eleva o déficit primário do país a 159 bilhões de reais neste e no próximo ano, mas faltou votar destaques à matéria, o que deve acontecer na próxima terça-feira.

Na véspera, a Câmara dos Deputados concluiu a votação da criação da Taxa de Longo Prazo (TLP) ao derrubar três destaques ao texto, em linha com a expectativa do mercado. Agora, a matéria segue para votação no Senado também na terça-feira.

No exterior, o dólar caía ante uma cesta de moedas, depois de subir mais cedo, e operava misto ante divisas de países emergentes.

O mercado também espera que o BC volte a atuar no mercado de câmbio em setembro, por meio da rolagem de contratos de swap cambial tradicional, equivalentes à venda futura de dólares. Isso porque vencem 9,975 bilhões de dólares desses contratos em outubro.

Como não havia swaps vencendo em setembro, o BC acabou ficando de fora do mercado em agosto. Hoje, o estoque total está em torno de 28 bilhões de dólares e autoridades do BC têm dito que trata-se de um nível confortável.

“Como o vencimento é longo, o BC deve começar logo a rolagem e, possivelmente, deve repetir a rolagem integral”, afirmou Barbutti.