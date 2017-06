Dólar cai para R$ 3,27 após FED elevar juros nos EUA

São Paulo – O dólar ampliou a queda na tarde desta quarta-feira, após o Federal Reserve, banco central norte-americano, elevar a taxa de juros nos Estados Unidos. A moeda registrada desvalorização de 1,04% sendo negociada em 3,27 centavos.

O Fed elevou a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 1,00% a 1,25%.

É a segunda vez que o banco americano aumenta o juros neste ano. Em sua declaração, o Fed indicou o crescimento econômico dos Estados Unidos e o fortalecimento do mercado de trabalho.

Além do FED, o dólar é impactado pela intervenção do Banco Central. O BC realiza nesta sessão mais um leilão de até 8,2 mil swaps cambiais tradicionais –equivalentes à venda futura de dólares– para rolagem dos contratos que vencem julho.

Bolsa

Já o Ibovespa virou para queda e registrava leve baixa de 0,02% na tarde de hoje. O principal índice da Bolsa marcava na casa dos 61 mil pontos.

Entre os destaques negativos do pregão estão as ações preferenciais da Gerdau, com queda de 2,64%. As ações preferenciais da Petrobras também registravam queda, de 2,24%.

Já na ponta positiva estão as ações preferenciais do Bradesco, com alta de 3,94%. Os papéis ordinários também subiam, alta de 3,33%.