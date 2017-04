Dólar fecha em queda e chega a R$ 3,10

São Paulo — O dólar fechou nesta segunda-feira em queda de 1,34%, cotado a 3,10 reais, depois que o Banco Central sinalizou que irá rolar integralmente o vencimento de swap cambial tradicional (equivalente à venda futura da moeda) de maio.

A decisão do BC é vista pelo mercado como um movimento de precaução frente à tensões geopolíticas e ao conturbado momento político do país.

Nesta semana, os investidores operam de olho nos próximos passos da votação da reforma da Previdência, vista como um teste de forças do governo Temer, ao mesmo tempo que surgem novas detalhes do pagamento de propinas pela Odebrecht a políticos do alto escalão do governo.

Bolsa

Acompanhando o movimento do dólar, as ações de exportadoras recuaram na sessão de hoje. Os papéis ordinários da Fibria fecharam em queda de 4,5%, negociados a 27,53 reais cada um. Já as ações preferenciais da Suzano terminou o dia com queda de 1,42%, cotadas a 12,45 reais.

Já o Ibovespa fechou em alta de 2,4%, puxado principalmente pelos papéis de bancos e da Usiminas. As ações da siderúrgica chegaram a disparar mais de 8% com a notícia de que, após 10 trimestres registrando prejuízo, a companhia voltou a lucrar.

Durante o dia, a Usiminas confirmou que teve lucro líquido de 121 milhões de reais nos dois primeiros meses de 2017, mas ressaltou que os números não são definitivos, pois ainda estão sujeitos à revisão dos auditores externos. A divulgação completa do balanço acontecerá na próxima quinta-feira, dia 20.