Dólar cai e vai abaixo de R$ 3,10 com BC atuando no mercado

São Paulo – O dólar mantinha a trajetória de baixa das últimas cinco sessões e operava abaixo de 3,10 reais nesta terça-feira, após o Banco Central voltar a atuar no mercado cambial e com o cenário externo.

Às 12:03, o dólar recuava 0,31 por cento, a 3,0963 reais na venda, depois acumular queda de 2,81 por cento nas cinco sessões anteriores. Na mínima do dia, a moeda norte-americana foi a 3,0881 reais. O dólar futuro tinha baixa de 0,53 por cento.

“O BC abre espaço para o dólar cair mais e, com isso, também o caminho para cortar mais os juros. O estrangeiro se anima e traz dinheiro para o país”, afirmou o operador da corretora Mirae Olavo Souza.

O BC vendeu integralmente a oferta de até 8 mil swaps cambiais para esta sessão, restando ainda para rolar 4,035 bilhões de dólares do vencimento de junho. Se mantiver essa oferta, o BC rolará integralmente o total.

O dólar mais barato reduz a pressão sobre a inflação e favorece o trabalho de política monetária do BC, com reduções da Selic. Com a percepção de juros menores no futuro, os investidores se antecipam e trazem recursos para aproveitar a taxa mais elevada agora. A Selic está em 11,25 por cento ao ano.

O recuo da moeda norte-americana, no entanto, era contido porque atraía compradores no patamar de 3,09 reais.

“Uma justificativa para o dólar cair abaixo desse nível seria o governo aprovar a (reforma da) Previdência ainda este mês, e parece que ele está trabalhando bem e pode conseguir fazer isso”, comentou o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik.

A reforma da Previdência é considerada essencial para colocar as contas públicas em ordem.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que deve anunciar nesta semana a data para a votação da reforma em plenário da Casa.

Já o presidente Michel Temer, disse na véspera que talvez seja possível votar a reforma na última semana deste mês.

O recuo do dólar ante o real também era influenciado pelo desempenho da moeda norte-americana no exterior, onde atingiu nova mínima de 6 meses ante uma cesta de moedas após o dado de início de construções nos Estados Unidos abaixo das expectativas.

O dólar também trabalhava com baixa sobre divisas de emergentes, como o rand sul-africano, pesos chileno e mexicano.