Dólar bate R$ 3,18 com discurso protecionista de Donald Trump

São Paulo – A chegada de Donald Trump à Casa Branca nesta sexta-feira (20) impactou o dólar. O tom protecionista adotado pelo novo presidente americano fez com que o dólar registrasse desvalorização de 0,63% e fosse comercializado a 3,18 reais.

O novo presidente dos Estados Unidos afirmou que todo seu governo será para beneficiar os americanos. Segundo Trump, toda a decisão sobre o comércio, sobre os impostos, sobre a imigração, sobre assuntos externos será feita para beneficiar trabalhadores americanos e famílias americanas.

“Devemos proteger nossas fronteiras dos estragos de outros países que fabricam nossos produtos, roubando nossas empresas e destruindo nossos empregos.”

Bolsa

Com o desempenho do dólar, os papéis das exportadoras lideravam as perdas do Ibovespa, as ações da Fibria recuavam 3,37%, enquanto a Suzano e a Klabin, caíam 2,06% e 1,73%, respectivamente.

Apesar do desempenho das exportadoras, o Ibovespa registrava ganhos de 0,44% e marcava na casa dos 64 mil pontos. Na ponta positiva do pregão estão as ações da Rumo, com alta de 4% e da Hypermarcas, com ganhos de 3,20%.