Dólar avança ante iene, mas recua em relação à libra

Nova York – O dólar se fortaleceu ante o iene e oscilou em relação ao euro durante o pregão desta sexta-feira, 15, mas recuou em relação à libra, após um discurso de um dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês).

O sinal de que uma elevação de juros pode estar mais próxima no Reino Unido fortaleceu a moeda local.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia a 110,88 ienes, o euro avançava a US$ 1,1944 e a libra tinha alta para US$ 1,3577.

Dirigente considerado o mais favorável à manutenção de estímulos monetário no BoE, Gertjan Vlieghe mudou de posição e disse que o banco central britânico pode elevar os juros em breve.

Em discurso a economistas, a autoridade apontou que a capacidade ociosa no país diminui a um ritmo mais rápido que o esperado e que os gastos da família crescem. Nesta semana, o BoE manteve a política monetária, porém sinalizou que uma elevação de juros está mais próxima.

Após o discurso, a libra se fortaleceu. Analistas do Deutsche Bank apontaram que a moeda pode ganhar ainda mais força na próxima semana, quando a premiê Theresa May faz um discurso sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit.

Os analistas acreditam que May pode mostrar um tom conciliador em sua fala, o que favoreceria mais a libra.

O dólar, por sua vez, chegou a perder força em geral ante moedas fortes, depois de um dado modesto dos Estados Unidos.

As vendas no varejo do país recuaram 0,2% em agosto ante julho, o que contrariou a expectativa de alta de 0,2% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Ainda assim, a moeda americana acabou por avançar ante o iene, mas caiu em relação ao euro.