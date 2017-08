Dólar abre em queda com possível privatização da Eletrobras

São Paulo – O mercado recebeu bem a notícia da possível privatização da Eletrobras e o dólar à vista no balcão opera em queda na manhã desta terça-feira, 22, na contramão do exterior, diante da expectativa de entrada de recursos estrangeiros no País no médio prazo. A proposta deve ser feita ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e mais detalhes serão conhecidos logo mais, às 10 horas, em entrevista coletiva convocada pelo Ministério de Minas e Energia.

Na manhã desta terça, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reconheceu que o governo está trabalhando “na modelagem” da privatização da estatal, que acumula dívidas de R$ 43,5 bilhões. Ele participa neste momento de seminário de direito tributário e aduaneiro promovido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Às 9h33, o dólar à vista no balcão era negociado a R$ 3,1546, em queda de 0,48%, depois de chegar a recuar 0,67% na mínima, a R$ 3,1485.

No mercado futuro, a moeda para setembro recuava 0,28%, cotada a R$ 3,1620. No exterior, a divisa americana exibe sinal positivo antes moedas fortes e ligadas a commodities.