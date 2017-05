Dia de horror: bolsa desaba, dólar chega a R$ 3,40

São Paulo — A quinta-feira começou cinza para o mercado, depois da informação de que Joesley Batista, controlador da JBS, gravou o presidente Michel Temer concordando com pagamentos para manter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha.

A bolsa abriu em queda de mais de 10% e entrou em circuit breaker. O mecanismo, que paralisa as negociações em 30 minutos, só é acionado quando as cotações superam o limite de 10% de alta ou de queda. A última vez em que isso ocorreu foi em 2008, em meio à crise internacional.

Por volta das 10h50, as negociações voltaram, com o Ibovespa caindo 9%. Caso o Ibovespa caia mais de 15%, a paralisação é acionada mais uma vez.

Dólar

O dólar comercial operava em alta de 8,4% chegando a 3,40 reais. Entre 10h40 e 10h50, o Banco Central interviu no mercado.

Dólar Futuro

O dólar futuro, um produto negociado em bolsa, atingindo o limite máximo permitido de 3,3235 reais para este pregão. Quando isso acontece, o valor fica paralisado.

Ibovespa Futuro

Segundo informações da B3, a bolsa brasileira, o dólar futuro tem limite de negociação diária de 6 por cento, para cima ou para baixo e, uma vez atingido, só podem sair negócios dentro desse nível.

Os contratos de Ibovespa Futuro com vencimento para julho caíam mais de 10%, atingindo o limite máximo permitido de 61.180 pontos. Seguindo as regras da Bolsa, novos negócios não poderão ser fechados hoje abaixo dessa pontuação.

Juros

As taxas dos contratos futuros de juros operavam em forte alta, repercutindo a aversão ao risco e com os investidores já apostando que o Banco Central vai desacelerar o ritmo de cortes da Selic agora.

A curva de juros precificava 92 por cento de chances de redução de 0,75 ponto percentual da Selic no encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) no final do mês e o restante era de apostas de 1 ponto. Na véspera, a maioria das apostas indicava corte de 1,25 ponto agora.

Entenda

Na conversa gravada por Joesley com Temer, segundo reportagem divulgada pelo jornal O Globo e confirmada à agência Reuters por três fontes com conhecimento do assunto, o dono da JBS conta a Temer que pagava a Cunha e ao doleiro Lúcio Funaro, um dos operadores presos na Lava Jato, para que ficassem calados. Os dois estão presos.

De acordo com o jornal, ao receber a informação de Joesley, Temer respondeu: “Tem que manter isso, viu?”

Com agências de notícias.