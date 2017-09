Denúncia contra Temer e tudo para você ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (14) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Janot finaliza denúncia contra Temer e o acusa de dois crimes. Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, Janot acusará o peemedebista dos crimes de organização criminosa e obstrução de Justiça. A peça tem de mais de 200 páginas e a previsão é que seja apresentada até o fim da tarde desta quinta-feira (14) ao STF.

Após prisão dos irmãos Batista, JBS acelera busca por novo presidente. Com Joesley e Wesley presos, o irmão mais velho, José Batista Júnior compareceu à empresa para ajudar seu pai, fundador da JBS, em deliberações emergenciais.

PGR sabia de elo Miller-delatores, diz PF. Reportagem do jornal Estado de S.Paulo, relatório cita mensagens de celular de Wesley Batista que indicam que ex-procurador orientou executivos da J&F; gabinete de Janot nega.

Meirelles nega, mas PSD anuncia sua pré candidatura à presidência. O ministro da Fazenda, segundo o jornal Valor Econômico, ficou mais próximo de uma possível candidatura à Presidência depois que seu partido, o PSD, começou a mencioná-lo publicamente como um nome forte para disputar as eleições do ano que vem.

Joesley Batista desconfia que pode ser traído por Ricardo Saud. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, os irmãos, mas principalmente Joesley, cogitam traição do executivo caso a negociação com o Ministério Público Federal para preservar benefícios que obtiveram no acordo de delação premiada naufrague.

Após mais de 5 horas de sessão, Câmara adia novamente votação da PEC da reforma política. Após mais de cinco horas de debates e a tentativa de alterar o texto-base em votação, o presidente da Casa suspendeu a sessão por falta de quórum.

Negociação com ações teria evitado perda de R$ 140 mi na JBS. Apuração da Folha de S.Paulo revela que as operações de compra e recompra de ações realizadas pela JBS nas semanas anteriores à divulgação da delação premiada de seus executivos evitaram que a empresa tivesse um prejuízo de R$ 140 milhões, segundo o Ministério Público Federal (MPF).

Política e mundo

Com delação adiantada, Palocci vai deixar o PT. De acordo com o jornal Estado de S.Paulo, delação, que irá incriminar ainda mais Lula, vai marcar outro movimento de Palocci: interlocutores dizem que ele deve se desfiliar do PT, ao qual é filiado desde 1981.

Lula nega acordos ilícitos com Odebrecht e diz que Palocci mentiu. Demonstrando irritação em alguns momentos, Lula falou por cerca de duas horas na quarta-feira diante do juiz Sérgio Moro. Assista ao depoimento completo de Lula para Moro nesta quarta.

STF suspende julgamento sobre nova denúncia contra Temer. A ministra Cármen Lúcia disse que a conclusão deve ficar para a próxima semana, quando Janot já terá deixado o cargo – o mandato dele acaba no domingo, 17 de setembro.

Para PF, gabinete de Janot sabia de ligação Miller-JBS. As evidências disso, de acordo com os policiais encarregados da investigação, estão em mensagens trocadas por Miller com os principais dirigentes da companhia.

TRF suspende licença de instalação de Belo Monte, diz MPF. A decisão determina a paralisação de todas as obras da hidrelétrica no rio Xingu.

Trump diz que aumento de impostos sobre ricos é possível. A Casa Branca e o Congresso, liderado pelos republicanos, não apresentaram um detalhado plano tributário, apesar de meses de conversas que excluíram democratas.

Enquanto você desligou…

Conselho da JBS se reúne e deixa sucessão de Wesley Batista para depois, diz fonte. Wesley foi preso pela PF como parte da investigação sobre suspeita de que executivos do grupo se aproveitaram de informação privilegiada para obter lucros.

Trump proíbe compra de empresa americana por estatal chinesa. A aquisição da Lattice Semiconductor pela chinesa Canyon Bridge Fund poderia ameaçar a oferta de produtos importantes para o governo, disse o Tesouro.

Gol tem alta de 3,2% na demanda por voos domésticos em agosto. No segmento internacional, a companhia teve crescimentos de 5,6 por cento tanto na demanda quanto na oferta no período.

Vale aceita oferta de detentores de US$489 mi em bônus. Segundo a Vale, os bônus, com vencimento em 2020, foram emitidos por sua subsidiária Vale Overseas com cupom de 4,625% e garantia da companhia.

Bancos no Brasil não têm excesso de capital, diz diretor da Fitch. Com exceção da Caixa, a carteira dos maiores bancos de varejo no país tem estagnado ou recuado nos últimos dois anos.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, os Estados Unidos divulgam seu IPC de agosto.