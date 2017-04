São Paulo – A oferta de ações da companhia aérea Azul superou cinco vezes a oferta de ações antes da cotação nesta segunda-feira, disseram três pessoas com conhecimento da transação.

Segundo as fontes, o preço do IPO poderia sair a 21 reais por ação preferencial no meio da faixa de preço sugerido para a transação, entre 19 e 23 reais.

A forte demanda pela transação poderia levar a Azul a oferecer lotes adicionais e suplementares, disseram as fontes.

A Azul afirmou que não iria comentar.