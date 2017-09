Delação da JBS e tudo para você ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (05) para começar o dia bem informado:

Janot abre investigação e ameaça anular delação da JBS. A PGR vai investigar se delatores da JBS omitiram informações sobre crimes praticados por executivos do grupo. A suspeita surgiu a partir de uma gravação entre Joesley Batista e Ricardo Saud. O áudio já está no gabinete de Fachin, que irá determinar sobre a retirada de sigilo da gravação.

Saiba mais: Após suspeita, Joesley e delatores da JBS podem ser presos?

Miller é descoberto atuando para a JBS antes de se exonerar. Uma conversa entre Joesley Batista e Ricardo Saud, divulgada por equívoco pela defesa dos delatores da JBS, evidencia que o ex-procurador da República atuava para o grupo antes de se exonerar do cargo.

Suspeita sobre Miller coloca em xeque outras duas delações. O painel do jornal Folha de S.Paulo divulgou que as ações do ex-procurador pode prejudicar os acordos de Sérgio Machado e Nestor Cerveró.

Lava Jato investiga compra de voto para eleger Rio-2016. Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico do Brasil, é um dos alvos da operação, que cumpre dois mandados de prisão e 11 de busca e apreensão.

Em depoimento a Moro, Marcelo Odebrecht diz que Lula sabia de conta de propina. O delator disse, segundo o jornal Folha de S.Paulo, que o ex-presidente foi beneficiário de pagamentos em espécie da empreiteira e afirmou que o petista sabia da existência de uma planilha com uma “conta” que a empresa possuía com o PT.

Petrobras e Odebrecht aceleram venda da Braskem. De acordo com o jornal Estado de S.Paulo, as duas empresas formaram um grupo de trabalho para discutir mudanças no acordo de acionistas da petroleira e vendê-la o mais breve possível.

Política e mundo

Deputado diz que Temer “está feliz” com suspeita sobre delação. Segundo o deputado, que acompanha o presidente na China, a investigação anunciada por Janot nesta segunda-feira deve inviabilizar uma eventual nova denúncia contra Temer no STF. Aliados do governo já avaliam que a possível revisão enfraquece a denúncia contra o presidente.

Seul realiza manobras navais com fogo real após teste nuclear norte-coreano. Exercícios contaram com uma fragata, uma patrulheira e navios de alta velocidade, que devem atuar para proteger o país asiático de um possível ataque nuclear do regime de Kim Jong-un.

Negociação para banco dos Brics está avançada, diz Aloysio. Segundo o ministro, que integra a comitiva do presidente Michel Temer na viagem à China, a representação deverá ter sede em São Paulo ou no Rio de Janeiro

Kim Jong-Un está implorando por guerra, diz embaixadora dos EUA. A Coreia do Sul informou estar em conversas com os EUA sobre enviar porta-aviões e bombardeiros estratégicos à península coreana após novo teste nuclear.

Governador da Flórida declara emergência por furacão Irma. O governador quer assegurar-se de que as administrações locais tenham tempo, recursos e flexibilidade para preparar-se para esta perigosa tempestade.

Enquanto você desligou…

Governo dá pontapé para concessão de Congonhas. O processo começou com a abertura de um prazo de 30 dias para que empresas interessadas em elaborar estudos de viabilidade econômica, técnica e ambiental para embasar o edital do leilão se apresentem.

Acionistas da Magazine Luiza aprovam desdobramento de ações. As 21.623.933 ações ordinárias existentes passam a ser negociadas grupadas a partir de terça-feira, 5.

Leilão da usina da Renuka do Brasil é suspenso a pedido do BNDES. O banco disse que o pedido foi deferido na sexta-feira e que o fez “pois o Plano de Recuperação Judicial viola o disposto na legislação”.

Refinaria da Petrobras nos EUA volta a operar. A fonte avalia que, com as águas no Texas começando a baixar, já é possível enxergar um horizonte de estabilização de preços do petróleo em duas semanas.

Propostas da Google estão na direção certa, diz comissária da UE. Ex-ministra de Finanças dinamarquesa, Vestager multou a Google em junho por beneficiar seu serviço de compras nos resultados de buscas.

Britânica Aveva anunciará fusão com francesa Schneider. Espera-se que o acordo seja confirmado nesta terça e seja estruturado como compra reversa na qual a Schneider assumirá uma fatia majoritária na Aveva.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, sai a produção industrial de julho e o PMI de Serviços de agosto. Nos Estados Unidos, sai o dado sobre Encomendas da Indústria em julho.