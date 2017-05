De volta à bolsa, ações da Tenda chegam a saltar mais de 90%

As ações da construtora Tenda disparavam mais de 80 por cento na sua re-estreia na Bovespa nesta quinta-feira, após sua controladora Gafisa realizar um “spin off” da companhia, voltada para a baixa renda.

Às 12:04, os papéis saltavam 80,44 por cento, a 14,67 reais. Na máxima da sessão até o momento, avançaram 93,11 por cento, a 15,70 reais.

No ano passado, a Gafisa desistiu de lançar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) para a Tenda e optou por acordo para vender uma fatia das ações da construtora para a Jaguar Growth Asset Management por 8,13 reais por ação.

No acordo de cisão, os acionistas da Gafisa receberiamm uma ação da Tenda para cada papel da Gafisa.

O IPO da Tenda foi feito em outubro de 2007. A empresa fechou seu capital em 2010, quando a Gafisa adquiriu a totalidade das ações.

Em relatório no começo da semana, a equipe do Bradesco BBI iniciou a cobertura do papel com recomendação “outperform” e preço-alvo de 20 reais.