CVM suspende oferta de serviços do Grupo Alcateia

Rio – A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) soltou um alerta sobre a atuação irregular do Grupo de Investimentos Alcateia e de Regis Cristiano Leite.

De acordo com a autarquia, eles não estão autorizados a exercer a atividade de administração de carteira e distribuição de valores mobiliários, por não possuírem autorização prévia.

A entidade identificou que a empresa e Leite estão ofertando publicamente valores mobiliários e serviços de administração de carteiras por meio do site https://alcateiainvestimentos.com.

A CVM determinou a imediata suspensão de qualquer oferta destes serviços e a interrupção imediata de sua veiculação nacional.

Caso não cumpram a determinação, o grupo e Leite ficarão sujeitos à aplicação de multa cominatória diária individual no valor de R$ 5 mil, sem prejuízo da responsabilidade pelas infrações já cometidas antes da publicação da suspensão, com a imposição da penalidade cabível, nos termos do artigo 11 da Lei 6.385/76, após o regular processo sancionador.