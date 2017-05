CVM suspende gestor Mu Hak You, da GWI, por 5 anos

São Paulo – A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) multou em 7,6 milhões de reais a gestora de recursos GWI Asset e suspendeu, por cinco anos, a autorização para administração profissional de carteira de valores mobiliários o seu dono, o investidor coreano Mu Hak You.

Os dois foram penalizados por conta de operações feitas por fundos da GWI com ações da empresa de alimentos Marfrig em 2011.

Naquele ano, a BM&FBovespa identificou que os fundos fizeram operações acima do limite permitido com ações da Marfrig no mercado a termo.

A bolsa alertou a gestora solicitando que regularizasse a situação, mas os fundos ficaram desenquadrados por seis meses.

O limite de concentração do fundo em papéis de uma mesma empresa era de 70% de sue patrimônio, mas um deles, o GWI Leverage FIA, alcançou 90%.

A GWI, em sua defesa, alegou à CVM que o desenquadramento havia sido passivo, furto de uma crise internacional e nacional que afetava os negócios à época.

Afirmou também que o regulamento do fundo alertava os cotistas sobre o risco da concentração excessiva em poucos emissores.

Henrique Machado, diretor da CVM que foi relatator do processo, avaliou que o desenquadramento do fundo não decorreu de qualquer crise, mas sim da estratégia irresponsável adotada pelo gestor, Mu Hak You, que expôs o fundo, tanto no mercado à vista quanto no mercado a termo, a altas concentrações em ações de um só emissor.

Para Machado, isso não só demonstrou falta de cuidado e diligência, como contribuiu para depreciar ainda mais a cotação da ação, maximizando as perdas do fundo.

O relator, que teve seu voto acompanhando por todo colegiado da da CVM, afirmou não encontrar respaldo legal no argumento da defesa de que o regulamento alertava sobre o risco de exposição e que, portanto, o fundo não se sujeitaria ao limite previsto no regulamento.

MU Hak é um investidor conhecido no mercado pelas posições acionárias que já deteve em Lojas Americanas e, mais recentemente, na livraria Saraiva. O valor da multa aplicada a GWI equivale a 30% do valor das operações irregulares.

GWI e Mu Hak You poderão apresentar recurso com efeito suspensivo ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.