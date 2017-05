CVM instaura dois inquéritos contra JBS por operações no mercado

São Paulo – A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) instarou na terça-feira dois inquéritos administrativos contra a JBS para analisar a atuação da companhia de alimentos no mercado de dólar futuro e negociações do acionista controlador com ações da empresa, de acordo com comunicado do órgão regulador.

Os inquéritos foram instaurados para o prosseguimento e aprofundamento das apurações iniciadas em processos administrativos abertos em 19 de maio.

No total, a CVM já abriu oito processos envolvendo a JBS, após as notícias atreladas à delação de acionistas controladores da companhia.

Na noite de terça-feira, procuradores do Ministério Público Federal e representantes da J&F, holding que controla a JBS, fecharam as bases de um acordo de leniência que prevê o pagamento de multa recorde no valor de 10,3 bilhões de reais por atos praticados por empresas controladas pela J&F.