CVM abre novo processo administrativo contra JBS

São Paulo – A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu na última sexta-feira novo processo administrativo contra a JBS para analisar negociações de ações da companhia no âmbito do programa de recompra aprovado em fevereiro, de acordo com comunicado do órgão regulador nesta terça-feira.

A JBS informou em fevereiro que seu conselho de administração aprovou no dia 8 daquele mês um programa de recompra de até 10 por cento das ações da companhia em circulação no mercado, o que em valores naquela data movimentaria quase 2 bilhões de reais.

No total, a autarquia já abriu nove processos administrativos envolvendo a companhia de alimentos após as notícias atreladas à delação de acionistas controladores da empresa em meados de maio. Também foram instaurados dois inquéritos administrativos e dois processos de fiscalização externa ligados à JBS.

O presidente da CVM, Leonardo Pereira, disse na segunda-feira que os julgamentos de processos e inquéritos abertos recentemente envolvendo a JBS e sua controladora J&F são uma prioridade para a autarquia.