CVM abre mais dois processos administrativos contra JBS

São Paulo – A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou nesta terça-feira que abriu mais dois processos administrativos contra controladores da gigante de alimentos JBS, após o escândalo originado na semana passada pelas delações dos irmãos Joesley e Wesley Batista.

Um dos novos processos “analisa a veracidade da divulgação dos controladores diretos e indiretos, até os controladores que sejam pessoas naturais, da Blessed Holdings (…) a partir de notícias veiculadas na mídia”.

A Blessed, sediada no Estado norte-americano de Delaware faz parte do grupo de controle da JBS.

O segundo processo envolve a conduta de executivos e controladores da JBS nas negociações para as delações junto ao Ministério Público Federal.

A CVM informou que além destes processos, há ainda outros cinco envolvendo a JBS e outras empresas do grupo J&F, também controlado pelos Batista.

Em nota, a JBS informa que recebeu as notificações da CVM e vai responder aos questionamentos dentro do prazo estipulado. A companhia está cooperando completamente com as autoridades para solucionar as questões em aberto.