CPFL Paulista prepara oferta de ao menos R$ v700 mi em debêntures

São Paulo – A distribuidora de eletricidade CPFL Paulista, do grupo CPFL Energia, está preparando uma oferta de ao menos 700 milhões de reais em debêntures simples e não conversíveis em ações, segundo comunicado da companhia nesta quarta-feira.

A operação, já submetida à análise prévia da Associação Brasileira de Entidades de Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima), terá como coordenador líder o Bradesco BBI e como coordenadores os bancos J.P. Morgan, Citi e Safra.

Os recursos líquidos da oferta serão utilizados pela CPFL Paulista para desenvolver um projeto de investimento, o que fará com que as debêntures possam ser consideradas incentivadas, com benefício tributário.

A data de emissão das debêntures será 15 de setembro, e a oferta poderá crescer até 15 por cento com debêntures suplementares. Eventualmente, poderá haver ainda emissão de debêntures adicionais, no montante de até 20 por cento das inicialmente ofertadas.