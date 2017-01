CPFL indica chineses para conselhos da CPFL Renováveis

São Paulo – A holding de energia elétrica CPFL indicou os nomes de cinco profissionais chineses para assumirem cargos nos conselhos de administração e fiscal de sua subsidiária CPFL Renováveis, dedicada a energia limpa, segundo documento divulgado pela elétrica nesta quarta-feira.

As nomeações, que serão submetidas a uma assembleia geral ordinária de acionistas, agendada para 16 de fevereiro, vêm em um momento em que a chinesa State Grid assume o comando da CPFL Energia, após ter aprovada no final do ano passado sua proposta de aquisição do bloco de controle da companhia por cerca de 12 bilhões de reais.

O engenheiro Futao Hang, que começou carreira na State Grid e atualmente é diretor de um escritório australiano da Shenzhen, foi indicado a uma vaga efetiva no Conselho de Administração da CPFL Renováveis.

Foram apontados ainda os nomes de Yuehui Pan, Ran Zhang e Changgang Liu para cargos no conselho fiscal, além de JiaJia como membro suplente do conselho fiscal– todos são profissionais atualmente com cargos na State Grid ou subsidiárias da companhia.