Copel dispara 6,4% depois da Aneel aprovar indenização milionária

São Paulo — As ações da Copel eram o principal destaque de alta do Índice Ibovespa no pregão desta terça-feira.

Os papéis preferenciais da companhia, que atingiram alta de 6,4% na máxima do dia, eram negociados a 27,14 reais por volta das 12h30 (horário de Brasília).

A forte alta das ações era impulsionada pelo anúncio de que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou uma indenização à companhia elétrica referente às renovações antecipadas de contratos de concessões de linhas de transmissão firmados no final de 2012.

Ao todo, a Copel deve receber 667,6 milhões de reais no processo. O total ainda pode ser atualizado, já que as contas foram baseadas nos valores de dezembro de 2012.

O total das indenizações, que ultrapassam os 60 bilhões de reais, fizeram a indústria entrar na Justiça contra a cobrança desses custos nas tarifas, prevista para ao longo dos próximos oito anos. Após a ação, uma parte dos pagamentos está suspensa enquanto governo e consumidores discutem o assunto judicialmente.