Conselho do BTG aprova novo programa de recompra de units

São Paulo – O conselho de administração do BTG Pactual aprovou novo programa de recompra de até 16.500.000 units emitidas pelo banco, com prazo de até 18 meses, informou o banco em fato relevante.

Segundo o documento, as units adquiridas serão, a princípio, mantidas em tesouraria. O conselho do banco aprovou, ainda, o cancelamento de 16.071.680 ações ordinárias e 32.143.360 ações preferenciais classe A adquiridas no âmbito do atual programa de recompra.

Paralelamente, o BTG Participations cancelará 15.846.080 ações classe A e 31.692.160 ações classe B recompradas sob a forma de units, informou a empresa em fato relevante.