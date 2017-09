Conselho da Magazine Luiza aprova oferta de ações de até R$ 2 bi

São Paulo – O Conselho de Administração da Magazine Luiza aprovou a realização de uma oferta pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente, 24 milhões de ações ordinárias, que pode movimentar quase 2 bilhões de reais.

Em fato relevante divulgado nesta terça-feira, a varejista informou que a operação pode gerar 1,894 bilhões de reais, tendo como base a cotação de fechamento dos papéis em 8 de setembro, de 78,92 reais.

Ainda segundo a empresa, os recursos obtidos com a oferta de ações devem ser direcionados a investimentos em ativos de longo prazo, incluindo melhoria e expansão da malha logística, inauguração de novas lojas e aquisição de empresas de tecnologia com atuação no segmento digital.

O processo de bookbuilding se inicia nesta terça-feira e a negociação das novas ações ofertadas pela Magazine Luiza está prevista para 29 de setembro