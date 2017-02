Conselho da Klabin aprova dividendo complementar de R$ 130 mi

São Paulo – O conselho de administração da Klabin aprovou o pagamento de dividendo complementar no valor de R$ 130 milhões, sendo R$ 0,14212 por Units ou R$ 0,02842 por ON e PN.

O pagamento será iniciado em 16 de fevereiro de 2017 e será deduzido do dividendo obrigatório que for declarado na Assembleia Geral, ainda a ser convocada. Não há incidência de Imposto de Renda.

Com o dividendo complementar da Klabin, as units passam a ser negociadas como “ex-dividendos” a partir do dia 6 de fevereiro de 2017.

O conselho da companhia também aprovou a eleição de Eduardo de Toledo como diretor financeiro e de relações com investidores. Toledo substitui Antonio Sergio Alfano, que se aposenta.