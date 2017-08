Com eleição de reformista, Bolsa chega a 85 mil pontos, diz XP

São Paulo — A XP Investimentos revisou sua projeção para o Ibovespa em 2018. Em relatório enviado a clientes, assinado pelos analistas Celson Plácido, Gustavo Cruz, Marco Saravalle e Bruna Pezzin, a corretora elevou a estimativa base para 85.200 pontos. Atualmente, o principal índice da Bolsa opera na casa dos 71 mil pontos.

Para a corretora, um dos principais fatores que deve interferir no movimento da bolsa brasileira é a eleição presidencial. Os analistas citam uma pesquisa realizada com cerca de 160 investidores institucionais que mostra que “o perfil de presidente reformista é o mais cotado para vencer as eleições em 2018.”

“O prefeito de São Paulo, João Doria, foi apontado por 42% dos respondentes como o mais provável vencedor da eleição, seguido pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, com 38%. O terceiro mais apontado, ex-presidente Lula, tem apenas 6% das menções”, diz a XP.

“Tanto para Doria, quanto para Alckmin, os respondentes enxergavam o Ibovespa avançando. Nos cenários de candidatos de visão contrárias às reformas, o Ibovespa recuaria.”

Outro ponto importante para a melhora do índice, apontam, é a aprovação das reformas econômicas. “Mesmo que com pouco do conteúdo original, qualquer medida da reforma da previdência já representaria um importante avanço para o Brasil, diminuindo o risco de insolvência”. Além da questão fiscal, afirmam, as reformas devem ajudar na melhora do rating brasileiro.

A XP também chama a atenção para a perspectiva de uma forte queda nos juros nos próximos meses. “As expectativas em relação à velocidade do corte de juros estão sendo revistas constantemente. Portanto, o impacto nas despesas financeiras com juros e, consequentemente, no lucro líquido das cias, poderá ser revisto para cima nos próximos meses.”

No caso da atividade econômica dar sinais de “que o pior ficou para trás”, o cenário externo ajudar e um “reformista vencer as eleições”, afirmam, o Ibovespa pode chegar aos 85.200 pontos.

No “cenário ótimo” — com sinais claros e consistentes de melhora na economia e a vitória de um candidato reformista — o principal índice da Bolsa poderia até superar os 90.800 pontos.

Se a economia demorar mais para se recuperar e “um candidato populista sair vencedor”, o cenário da XP é mais pessimista, com o Ibovespa voltando à casa dos 60.350 pontos.