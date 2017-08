China Life e Baidu lançarão fundo de internet de US$ 1 bilhão

Pequim – O China Life Insurance Group e o Baidu vão formar um fundo de private equity de 7 bilhões de iuanes (1 bilhão de dólares), para investimentos em internet e outras teconologias, disse o braço listado em bolsa do China Life nesta quinta-feira.

O Baidu Fund Partnership será capitalizado pelo China Life por meio de uma parceria especial, que contribuirá com até 5,6 bilhões de iuanes, disse a China Life Insurance Co Ltd em uma comunicado à Bolsa de Valores de Hong Kong.

O Baidu, provedor de buscas na internet em língua chinesa, contribuirá com 1,4 bilhão de iuanes.

O Baidu Fund Partnership se concentrará no investimento em fase intermediária ou posterior, incluindo empresas não listadas em bolsa, com “associação significativa” com a China, no setor de internet, incluindo internet móvel, inteligência artificial e financiamento na internet, disse o comunicado.