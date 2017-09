China aumenta repressão ao comércio de bitcoins

Pequim – As autoridades chinesas estão se movendo em direção a uma ampla repressão ao comércio de bitcoins, testando a resiliência da moeda virtual, bem como a ideia de sua natureza descentralizada protegê-la das interferências governamentais.

Os reguladores chineses decidiram implementar uma proibição abrangente de canais para a compra ou venda da moeda virtual na China, que vai além dos planos para encerrar as trocas de bitcoins comerciais, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Funcionários comunicaram a mensagem a vários executivos da indústria em uma reunião a portas fechadas em Pequim na sexta-feira, de acordo com as pessoas que estavam presentes na reunião.

Até a semana passada, muitos empresários no comércio de bitcoin na China pensaram que as autoridades do país poderiam encerrar apenas atividades comerciais, tolerando plataformas de bitcoin peer-to-peer ou over-the-counter, que permitem que compradores e vendedores se encontrem e façam as trocas diretamente.

Fonte: Dow Jones Newswires.