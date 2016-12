Casino lança oferta para fechar capital da Cnova na Nasdaq

Paris – O conglomerado varejista francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar no Brasil, lançou hoje uma oferta pela totalidade das ações de sua subsidiária de varejo online Cnova, que é listada na Nasdaq.

O Casino está oferecendo US$ 5,50 por ação na Cnova, valor que representa um pequeno ágio em relação ao preço de fechamento do papel na sexta-feira, de US$ 5,48.

O Casino e suas unidades latino-americanas já possuem uma fatia majoritária na Cnova. Se a oferta atingir mais de 95% das ações em poder de minoritários, a Cnova terá seu capital fechado.

Por meio da operação, que será encerrada em 25 de janeiro, o Casino tem o objetivo de simplificar sua estrutura acionária.

Fonte: Dow Jones Newswires.