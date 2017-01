Carrefour prevê IPO de operações no Brasil no 2º tri

São Paulo – O Carrefour quer precificar a oferta pública inicial de ações (IPO) de sua unidade no Brasil até o segundo trimestre, disseram nesta segunda-feira duas fontes com conhecimento direto do assunto.

Segundo a primeira fonte, o Carrefour espera que o IPO das operações brasileiras ocorra em uma nova rodada de ofertas de ações prevista para o final de abril.

O Carrefour está confiante que os investidores poderão avaliar a unidade brasileira com um prêmio de 25 por cento sobre o valor de mercado do rival maior GPA, de 14,5 bilhões de reais.

As fontes disseram que o Carrefour contratou os bancos de investimento de JPMorgan, Bank of America, Itaú Unibanco e Goldman Sachs para ajudarem na oferta.

Representantes do Carrefour não comentaram o assunto.

O IPO poderá ajudar o Carrefour a ganhar musculatura financeira para enfrentar o GPA.

Nas últimas duas semanas, companhias brasileira promoveram ofertas de ações de cerca de 7 bilhões de reais, duas das quais foram IPOs, com expectativa de realizarem as operações antes de meados de fevereiro.

O IPO do Carrefour no Brasil marca a primeira fase de uma associação entre o varejista francês e o empresário Abilio Diniz, iniciada em 2014.

Diniz, cuja família fundou o GPA, é atualmente o terceiro maior acionista mundial do Carrefour e tem um assento no conselho de administração do grupo francês.

O empresário brasileiro e sua família compraram uma participação de 10 por cento nas operações brasileiras do Carrefour por meio da empresa de investimentos Península Participações em dezembro de 2015.