Carrefour envia prospecto para lançar IPO do Atacadão

São Paulo – O grupo varejista francês Carrefour informou que o Atacadão S.A., controlador de suas atividades no Brasil, apresentou ontem à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um prospecto preliminar para lançar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações no Novo Mercado.

O prospecto traz o histórico do desempenho financeiro das operações brasileiras do Carrefour no primeiro trimestre e nos últimos três anos.

Entre janeiro e março, o Carrefour teve lucro líquido de R$ 199 milhões no Brasil, suas vendas totalizaram R$ 11,22 bilhões e o Ebitda ajustado somou R$ 729 milhões.