Calotes em gestoras e tudo para você ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (28) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Gestoras tomam calotes e viram donas de imóveis. Por causa da crise, gestoras de recursos estão executando garantias dadas por empresas que emitiram papéis de dívida e não honraram o pagamento. São ativos como imóveis, shoppings e fazendas, que exigem atuação não prevista na administração de suas carteiras, publica o Valor Econômico.

Rodovias pedem revisão de concessão. Segundo o Valor Econômico, as rodovias concedidas à iniciativa privada no governo Dilma Rousseff já pediram R$ 5,5 bilhões em revisões contratuais. Das oito concessões assinadas no período, somente três empresas estão adimplentes com os compromissos assumidos.

Para Moro, Gilmar deveria manter prisão em 2º grau. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o magistrado defende que “executar a condenação, no Brasil, após a decisão da Corte de Apelação, não fere a presunção de inocência”.

STF rejeita 80 pedidos de suspeição em 10 anos. Levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo aponta que nenhum pedido de impedimento ou suspeição de ministros do STF levado à Corte foi atendido nos últimos dez anos. E os seis que ainda aguardam desfecho envolvem o Gilmar Mendes, que é o ministro com mais pedidos contrários a ele nos últimos dez anos.

Dinheiro repatriado de Maluf está rendendo juros em conta da prefeitura. De acordo com a Folha de S. Paulo, os R$ 76 milhões repatriados pela prefeitura de São Paulo de contas de bancos estrangeiros movimentadas por Paulo Maluf (PP-SP) já chegam agora a R$ 82 milhões.

Política e mundo

“Meras conjecturas”, diz Janot ao STF sobre pedido de suspeição. Na resposta ao pedido do presidente, o procurador também afirmou que atua com imparcialidade no caso que envolve Temer.

Relator da LDO entrega relatório alterando metas fiscais. A iniciativa passa a prever rombos de R$ 159 bilhões para este e o próximo ano, ante déficits de R$ 139 bilhões em 2017 e de R$ 129 bilhões em 2018.

Solto por Gilmar, Onofre é considerado foragido. Após ser beneficiado por um habeas corpus e ter um novo mandado de prisão expedido hoje, Onofre não foi encontrado em sua casa no Rio de Janeiro.

Sanções dos EUA buscam “asfixiar” a Venezuela, diz Maduro. O governo de Trump assinou decreto que proíbe a realização de negócios com novas emissões de dívida do governo venezuelano e de sua petroleira estatal PDVSA.

Enquanto você desligou…

Anatel recebe atualização sobre plano de recuperação da Oi. A empresa não conseguiu chegar a um plano reformulado, devido a ausência de um acordo entre credores e acionistas.

Venda de fatia na Eletrobras deve atrair elétricas chinesas. Gigantes asiáticas estiveram por trás de negócios bilionários no setor elétrico brasileiro nos últimos anos, como a compra da CPFL Energia pela State Grid.

Justiça de SP rejeita reequilíbrio de contrato da CCR Autoban. A CCR alega que foram feitas modificações no projeto do complexo, tornando as obras concluídas em 2010 mais caras do que foi aprovado pela Artesp.

Fibria negocia linha de US$ 1,5 bi para comprar Eldorado. A empresa perguntou aos credores em que condições cada um deles poderia emprestar de US$ 200 milhões a US$ 250 milhões, segundo fontes.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, sai o Boletim Focus do Banco Central. Nos Estados Unidos, sai a Balança Comercial de Bens de julho.