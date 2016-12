Braskem sobe quase 4% na Bolsa após assinar acordo

São Paulo – As ações da Braskem registravam ganhos de 3,54% na máxima desta quarta-feira. Os papéis chegaram a ser comercializados em 34,20 reais. O mercado repercute a assinatura do acordo de leniência no âmbito da Lava Jato.

Segundo comunicado enviado ao mercado, a petroquímica pagará às autoridades competentes, no Brasil e no exterior, o valor total aproximado de 957 milhões de dólares, equivalentes a aproximadamente 3,1 bilhões de reais.

Desse valor total, aproximadamente 1,6 bilhão de reais será pago à vista, após a homologação pelas respectivas autoridades, cabendo os valores aproximados de 95 milhões de dólares ao Department of Justice, 65 milhões de dólares a Securities and Exchange Commission e 95 milhões de francos suíços à Procuradoria Geral da Suíça e 736 milhões de reais ao Ministério Público Federal.

O saldo de aproximadamente 1,5 bilhão de reais será pago ao MPF em 6 parcelas anuais reajustadas pela variação do IPCA, conforme previsto no Acordo de Leniência. Os valores a serem pagos ao MPF serão posteriormente destinados ao pagamento de indenizações a terceiros.

No ano, as ações da companhia acumulam alta de 36%.