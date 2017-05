BR Malls confirma planos de oferta primária de ações

São Paulo – A BR Malls Participações, maior operadora de shopping centers do Brasil, confirmou nesta segunda-feira que contratou bancos para levantar 1,7 bilhão de reais por meio de oferta pública primária de ações com esforços restritos.

Em comunicado, a companhia disse que pretende lançar e está se preparando para realizar a oferta, no montante de aproximadamente 1,7 bilhão de reais, “visando fortalecer sua estrutura de capital e aproveitar oportunidades estratégicas de investimento”.

Na sexta-feira, uma fonte com conhecimento do assunto disse à Reuters que a BR Malls havia contratado as unidades de banco de investimentos do Banco Bradesco, Itaú Unibanco, JPMorgan Chase, Banco Santander Brasil SA e Morgan Stanley para coordenar a oferta.