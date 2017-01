Bovespa sobe 0,3% em dia de vencimento de opções

São Paulo – O principal índice da Bovespa fechou no azul nesta segunda-feira, sustentado pelos ganhos da Vale num pregão marcado pelo vencimento de contratos de opções sobre ações e sem a referência das bolsas dos EUA, fechadas pelo feriado do Dia de Martin Luther King.

O Ibovespa encerrou em alta de 0,28 por cento, a 63.831 pontos. O giro financeiro do pregão somou 7,22 bilhões de reais. Em 2017, o indicador acumula ganho de quase 6 por cento.

“O que salvou hoje foi o vencimento de opções porque a expectativa já era de um dia mais morno por causa do feriado nos Estados Unidos”, comentou o analista Rafael Ohmachi, da Guide Investimentos.

O exercício de opções na BM&FBovespa movimentou 2,99 bilhões de reais, sendo 2,773 bilhões de reais em opções de compra e 223,72 milhões em opções de venda, informou a bolsa.

Para o economista-chefe da Infinity Asset Management, Jason Vieira, o mercado está em compasso de espera, com investidores aguardando a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, na sexta-feira (20) e o início da temporada de balanços das empresas brasileiras.

Destaques

– VALE PNA fechou em alta de 3,27 por cento, e VALE ON subiu 2,68 por cento, ficando entre os melhores desempenhos do Ibovespa, ao lado de seu acionista, BRADESPAR PN, com valorização de 3,76 por cento. Os papéis refletiram as cotações do minério de ferro, que nesta segunda-feira dispararam 8 por cento na Bolsa de Dalian, atingindo o nível mais elevado em três anos. O Credit Suisse também elevou para “outperform” a recomendação de Bradespar.

– PETROBRAS PN avançou 0,45 por cento e PETROBRAS ON ganhou 0,16 por cento, em sessão marcada por volatilidadenos preços internacionais do petróleo em meio a dúvidas sobre os cortes na produção.

– EMBRAER ON teve valorização de 1,79 por cento, após a fabricante anunciar a assinatura de contrato com a empresa aérea norueguesa Widerøe para até 15 jatos da família E2, sendo três pedidos firmes para o E190-E2 e direitos de compra para outras 12 aeronaves da família. Em relatório, a Guide Investimentos considerou a notícia positiva, uma vez que sinaliza “maior aceitação da nova geração de jatos comerciais”.

– ELETROBRAS ON caiu 2,16 por cento, registrando a segunda pior performance do Ibovespa, após Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informar, em despacho no Diário Oficial da União desta segunda-feira, que a estatal elétrica terá que devolver mais de 604 milhões de reais a dois fundos do setor por ter recebido indenizações maiores que as devidas. O pagamento será em seis parcelas, a partir de 1º de julho de 2017, conforme o documento.

– PRUMO LOGÍSTICA, que não faz parte do Ibovespa, subiu 3,57 por cento, após um de seus controladores aceitar elevar para 10,51 reais o preço para a oferta pública que vai tirar a empresa do Novo Mercado da BM&FBovespa, embora com condições.