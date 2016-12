Bovespa fecha em leve alta e Braskem é destaque positivo

São Paulo – O principal índice da bolsa paulista fechou o pregão desta quarta-feira no azul, em sessão marcada por volatilidade em meio à liquidez reduzida devido à proximidade do fim do ano e tendo as ações Braskem entre os destaques positivos.

O Ibovespa subiu 0,11 por cento, a 57.646 pontos. No melhor momento do dia, o índice subiu 0,8 por cento, atingindo os 58 mil pontos e recuou 0,6 por cento na mínima da sessão.

O giro financeiro foi de 5,45 bilhões de reais, abaixo da média diária para o mês até a véspera, de 9,73 bilhões de reais e também inferior da média diária para o ano, de 7,5 bilhões de reais.

As insistentes preocupações com o cenário político adicionaram volatilidade, com investidores ainda atentos à possibilidade de novas delações no âmbito da operação Lava Jato e seus potenciais impactos para a governabilidade.

Além disso, sinais de atritos entre Executivo e Legislativo também despertaram atenção, após a Câmara dos Deputados aprovar na véspera o projeto da dívida dos Estados, contrariando o Ministério da Fazenda ao retirar parte das contrapartidas que promoveriam ajustes fiscais nas contas estaduais.

No âmbito econômico, o destaque da sessão foi a prévia da inflação oficial do país em dezembro, que foi a mais baixa para o mês desde 1998. No ano, a alta acumulada é de 6,58 por cento, a menor desde 2014. Os dados do IPCA-15 abrem espaço para o Banco Central acelerar o ritmo de corte de juros no país.

DESTAQUES

– CIELO subiu 3,35 por cento. Desde que o governo federal anunciou na semana passada que pretende reduzir o prazo do pagamento das operadoras de cartão de crédito para lojistas, as ações da Cielo têm apresentado forte oscilação. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quarta-feira que não há mudanças no cronograma das medidas para estimular a economia, inclusive a redução do prazo de pagamento das empresas de cartões para os lojistas. Para alguns operadores, a maior parte do impacto dessas medidas para a Cielo já estão precificados

– BRASKEM PNA avançou 3,27 por cento. A petroquímica e a sua controladora Odebrecht SA oficializaram nesta quarta-feira acordos com a justiça no Brasil, nos Estados Unidos e na Suíça, aceitando pagar cerca de 6,96 bilhões de reais para encerrar investigações no âmbito da operação Lava Jato.

No dia 2 de dezembro, a Braskem informou que esperava celebrar acordo de leniência com autoridades no Brasil e Estados Unidos e, desde então, as ações da empresa avançaram mais de 25 por cento.

– CCR teve valorização de 4,35 por cento, liderando os ganhos do Ibovespa, enquanto ECORODOVIAS ganhou 3,04 por cento, em meio a expectativa de queda mais forte da Selic.

– EMBRAER subiu 2,27 por cento. O Itaú BBA elevou a recomendação para as ações da fabricante brasileira de aviões para “outperform”, ante “market perform”, avaliando que as perdas recentes provavelmente foram exageradas.

– BRADESCO PN caiu 0,84 por cento, a maior pressão negativa no Ibovespa devido ao peso em sua composição. ITAÚ UNIBANCO teve variação negativa de 0,03 por cento.

– VALE PNA recuou 0,73 por cento e VALE ON cedeu 0,38 por cento, apesar da alta dos contratos futuros de aço e minério de ferro na China.

– PETROBRAS PN teve baixa de 0,07 por cento e PETROBRAS ON caiu 0,54 por cento, anulando as altas vistas mais cedo após os preços do petróleo também mudarem de sinal no mercado internacional.