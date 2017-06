Bolsas europeias recuam com aversão a risco e queda da Roche

Londres – Os mercados acionários europeus ampliaram a queda nesta terça-feira, com o setor de saúde particularmente fraco e em meio a uma questão diplomática no Oriente Médio que afetou o apetite por ativos de risco.

O índice FTSEurofirst 300 caiu 0,62 por cento, a 1.530 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 0,67 por cento, a 389 pontos.

A maior pressão veio do setor de saúde. A farmacêutica suíça Roche caiu 5,5 por cento, maior queda em um dia em 30 meses, depois que os investidores ficaram desapontados com os resultados de seu estudo Aphinity para tratamento contra o câncer de mama.

Um desentendimento no Oriente Médio entre o Catar e os vizinhos Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Bahrein fez com que o preço do petróleo fosse abaixo de 50 dólares por barril, mas após quedas iniciais as ações do setor de energia se recuperaram e fecharam com alta de 0,15 por cento.

“A Europa teve uma alta muito forte e, taticamente, faz sentido buscar um período mais moderado”, disse o estrategista de mercados acionários da Morgan Stanley Matt Garman.

Em Londres, o índice Financial Times recuou 0,01 por cento, a 7.524 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX caiu 1,04 por cento, a 12.690 pontos.

Em Paris, o índice CAC-40 perdeu 0,73 por cento, a 5.269 pontos.

Em Milão, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,19 por cento, a 20.760 pontos.

Em Madri, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,05 por cento, a 10.879 pontos.

Em Lisboa, o índice PSI20 valorizou-se 0,78 por cento, a 5.319 pontos.